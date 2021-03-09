Норвежский эксперт спрогнозировал «ответный удар» от Клебо

Эксперт телеканала NRK Торгейр Бьорн предположил, что дисквалификация в марафоне на ЧМ-2021 дополнительно мотивирует Йоханнеса Клебо перед заключительным в сезоне этапом Кубка мира.

Норвежец был лишен золотой медали марафона за создание препятствий Александру Большунову. Сборная Норвегии работает над апелляцией.

«Есть признаки того, что Клебо нанесет ответный удар. Большие звезды часто используют невзгоды, чтобы вернуться, избавиться от ненужной агрессии и вновь продемонстрировать великолепные результаты», — заявил Бьорн, комментируя предстоящий ивент.

Финальный этап КМ пройдет в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта. В программе — классические масс-старты и марафоны.

Ранее стало известно, что a href=«https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/03/09/n_15714380.shtml»>Большунов не просил подавать протест, чтобы Клебо дисквалифицировали.