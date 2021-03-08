Моуринью похвалил «Тоттенхэм» за атакующую игру
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью похвалил своих футболистов за атакующую игру. Об этом сообщает Goal.
По его мнению, 100 забитых мячей для команды, которую все считают оборонительной и плохой, — хороший результат.
Также специалист остался доволен тем, как клуб провел матчи на прошлой неделе, добившись трех побед и улучшив свое настроение перед важнейшими играми в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» считает приоритетной задачу покупки нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии».