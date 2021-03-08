Лапорта пообещал сделать все, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил перспективы клуба сохранить Лионеля Месси, у которого заканчивается контракт в конце сезона.

«Поприветствовав работников клуба, я позвоню Месси. Смогу ли я убедить его остаться? Это зависит от него. Я сделаю все возможное, учитывая экономические возможности клуба, чтобы он остался», — приводит слова Лапорты RAC1.

58-летний Лапорта выиграл президентскую гонку «блауграны», набрав 54,28% голосов. Ранее он занимал этот пост с 2003 по 2010 год.