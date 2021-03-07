Ян исполнил запрещенный прием после одобрения своей команды
Вадим Балканов
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Петр Ян лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
По ходу четвертого раунда россиянин нанес своему оппоненту запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.
Как заявил комментатор Джо Роган, Ян пробил Алджамейна Стерлинга после того, как его команда одобрила данный прием.
«Мне сообщили, что Ян нанес удар коленом в голову после того, как его угловые подтвердили легальность этого», — сказал Роган.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее сообщалось, что Махачев «задушил» Добера на турнире UFC 259.