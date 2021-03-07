Стерлинг попал в больницу после победы над Яном на турнире UFC 259

Нигерийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг попал в больницу после победы над Петром Яном на турнире UFC 259. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению представителя команды нового обладателя титула в легчайшем дивизионе, спортсмен в данный момент чувствует себя плохо и находится под наблюдением медиков.

Напомним, что по ходу четвертого раунда Ян нанес ямайскому спортсмену запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

Ранее сообщалось, что Петр Ян лидировал на судейских записках перед дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову Алджамейна Стерлинга.