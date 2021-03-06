Хет-трик Левандовски принес «Баварии» волевую победу над «Боруссией»

Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая прошла на «Альянц Арене», завершилась со счетом 4:2.

Уже к девятой минуте гости забили два мяча. Дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд.

К концу первого тайма «Баварии» удалось отыграться усилиями Роберта Левандовски. Польский форвард также оформил дубль. В концовке встречи мюнхенцы вырвались вперед: сначала забил Леон Горецки, а затем Левандовски стал автором хет-трика.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, «Бавария» набрала 55 очков и вернула себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 39-ю баллами осталась шестой.

Германия. Бундеслига. 24-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Боруссия» (Дортмунд) — 4:2

Голы: 0:1 — Холанд — 2, 0:2 — Холанд — 9, 1:2 — Левандовски — 26, 2:2 — Левандовски (пенальти) — 44, 3:2 — Горецка — 88, 4:2 — Левандовски — 90