Холанд забил 100 мячей в карьере быстрее Месси и Роналду

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором дубля в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги против мюнхенской «Баварии». 20-летний форвард забил на второй и девятой минутах встречи.

Для норвежца второй гол стал 19-м в текущем розыгрыше чемпионата Германии, а также сотым за всю карьеру. По данным статистического портала Gracenote, достигнуть этой отметки Холанду удалось за 146 матчей.

Примечательно, что капитану и нападающему «Барселоны» Лионелю Месси забить сто мячей удалось только за 210 матчей, а лидеру туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду эта отметка покорилась за 301 встречу.

На момент написания заметки счет в матче равный — 2:2. У «Баварии» также дубль оформил Роберт Левандовски. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

