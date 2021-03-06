Норвежка Йохауг выиграла масс-старт на ЧМ, россиянки остались без медалей

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей женского масс-старта на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе. 32-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 30 км за час и 24.56,3 минуты.

Второе место заняла еще одна представительница женской сборной Норвегии Хейди Венг, которая уступила своей именитой соотечественнице две минуты и 34,2 секунды.

Тройку лидеров замкнула шведская лыжница Фрида Карлссон, которая финишировала с отставанием от Йохауг в две минуты и 34,8 секунды.

Лучшей среди россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая девятое место. Лидеру отечественная лыжница проиграла три минуты и 51,3 секунды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Программу лыжных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе закроет мужской масс-старт, который пройдет 7 марта.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт

1. Йохауг (Норвегия) — 1.24.56,3;

2. Венг (Норвегия) — +2.34,2;

3. Карлссон (Швеция) — +2.34,8...

9. Сорина (Россия) — +3.51,3...

12. Кирпиченко (Россия) — +4.32,70...

20. Истомина (Россия) — +5.30,40...

31. Жамбалова (Россия) — +8.25,80.