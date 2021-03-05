WADA изучает ливрею болида «Хааса» с цветами российского флага

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает ливрею нового болида команды «Формулы-1» «Хаас».

4 марта команда представила новый болид, ливрея которого выполнена в цветах российского флага. Титульным спонсором будет российская компания «Уралкалий», а название команды сменится на F1 Uralkali Haas.

«WADA в курсе этого вопроса и изучает его с соответствующими властями», – цитирует представителя агентства Formula1news.co.uk.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее в «Хаасе» ответили на слухи о санкциях из-за болида с российским триколором.