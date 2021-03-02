Главный тренер «МЮ» сравнил пандемию с временами Второй мировой войны

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказал мнение о приспособленности футболистов к условиями пандемии коронавируса.

Норвежский специалист уверен, что нынешнее время сравнимо с тем, что переживали во время Второй мировой войны.

«Я впечатлен тем, как игроки справлялись со всей этой ситуацией, с этим сезоном, с пандемией. У них не было возможности вести активную жизнь, они не могли отключиться от футбола. Обычно ты идешь на встречу с друзьями, в кинотеатр, на ужин или на концерт. Сейчас это невозможно. К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны, но эти времена и ограничения были почти такими же суровыми. Как же игроки с ними справились? Блестяще», – цитирует Сульшера официальный сайт «МЮ».

Ранее «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.