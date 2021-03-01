Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа остался недоволен ничьей с «Челси» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Manchester Evening News.

По его словам, «красные дьяволы» должны обыгрывать такие команды, если хотят в дальнейшем претендовать на завоевание трофеев.



При этом испанский вратарь отметил, что результат игры на «Стэмфорд Бридж» оказался закономерным и адекватным.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать французского нападающего Антуана Гризманна.