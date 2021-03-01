Тарасова оценила состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о составе сборной России на чемпионат мира в Стокгольме.

«Я принимала участие в голосовании. Поддержала все те кандидатуры, которые и объявлены на чемпионат мира», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

В состав национальной команды попала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая после своей победы на участвовала в мировых первенствах.

«Что касается перспектив Лизы Туктамышевой, то поживем — увидим. Я люблю соревнования, а не результат», — отметила Тарасова.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом ФФККР.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира.