FIS показала синхронный подъем Большунова и Клебо в командном спринте

Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала синхронный подъем россиянина Александра Большунова и представителя Норвегии Йоханнеса Клебо в командной спринтерской гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мы просто не можем перестать смотреть на эту мощь», — написала пресс-служба организации в Twitter, опубликовав видео.

По итогам гонки сборная Норвегии завоевала золото, а российская команда финишировала третьей.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее в FIS отказались оценивать поведение Большунова в командном спринте.

We just can't stop watching those powerful strokes #fiscrosscountry #oberstdorf2021 pic.twitter.com/XJbvQGkazs