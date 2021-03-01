FIS показала синхронный подъем Большунова и Клебо в командном спринте
Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала синхронный подъем россиянина Александра Большунова и представителя Норвегии Йоханнеса Клебо в командной спринтерской гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
«Мы просто не можем перестать смотреть на эту мощь», — написала пресс-служба организации в Twitter, опубликовав видео.
По итогам гонки сборная Норвегии завоевала золото, а российская команда финишировала третьей.
Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.
На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.
Ранее в FIS отказались оценивать поведение Большунова в командном спринте.
We just can't stop watching those powerful strokes ��#fiscrosscountry #oberstdorf2021 pic.twitter.com/XJbvQGkazs— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 28, 2021