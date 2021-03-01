Чемпион Китая прекратит существование из-за проблем с финансами

Действующий чемпион Китая по футболу «Цзянсу Сунин» прекращает свою деятельность в связи с финансовыми проблемами.

«Несмотря на то что мы не хотим расставаться с игроками, которые принесли нам самые значимые победы, и болельщиками, которые были верны клубу, мы, к сожалению, должны сделать заявление. «Цзянсу» прекращает деятельность своих команд», — сказано в официальном заявлении клуба.

Долги «Цзянсу» оцениваются в $90 млн. Владелец команды — компания Suning Commerce Group (которой также принадлежит контрольной пакет акций миланского «Интера») — пыталась продать клуб, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что «Интер» запланировал ребрендинг.