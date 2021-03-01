Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Ньюарке и завершилась со счетом 3:2 в пользу «столичных».

В составе победителей победный гол на свой счет записал Александр Овечкин. Это седьмая заброшенная шайба россиянина в сезоне. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности -1. Вратарь Илья Самсонов отразил 19 бросков из 21.

За «Нью-Джерси» отличился 22-летний Михаил Мальцев, дебютировавший в НХЛ в нынешнем розыгрыше. Гол стал для него вторым в сезоне. Другой российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев результативных очков не набрал. Защитник Дмитрий Куликов получил коэффициент полезности +1.

Ранее сообщалось, что передача Ивана Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3

1:0 — Мальцев (Суббэн, Заха) – 06:45'

1:1 — Врана (Уилсон, Диллон) – 15:36' (5x5)

1:2 — Бекстрём (Уилсон, Врана) – 22:32'

2:2 — Шарангович (Вуд, Зейджак) – 23:20'

2:3 — Овечкин (Эллер, Дженсен) – 33:37'