В «Формуле-Е» произошла страшная авария с переворотом болида

В «Формуле-Е» произошла авария с участием гонщика команды Mahindra Racing Алекса Линна с Митчем Эвансом. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба серии в Twitter.

В ходе столкновения одна из машин перевернулась, пострадавший пилот был доставлен в больницу. Спустя некоторое время Линн покинул медучреждение.

Ранее стало известно о смерти итальянского мотогонщика, двукратного чемпиона мира MotoGP в классе 125 кубических сантиметров Фаусто Грезини.

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alex's aid. #ABBFormulaE #DiriyahEPrix @alexlynnracing @mitchevans_ pic.twitter.com/hp7FTNYR8w