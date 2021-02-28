«Каролина» Свечникова в серии буллитов обыграла «Флориду»
«Флорида Пантерз» проиграла «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время команды не смогли определить победителя — 3:3. В овертайме шайбы заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась «Каролина». Победный бросок нанес Мартин Нечас.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в основное время отличился голевой передачей, а в серии буллитов не смог реализовать свой бросок.
Ранее сообщалось, что четверо россиян попали в список лучших бомбардиров за один сезон в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» — »Каролина Харрикейнз» — 3:4 (Б)
0:1 — Трочек (Хэмилтон, Свечников), 17:38;
0:2 — Бин (Песке, Нечас), 41:30;
1:2 — Хёрнквист (Юбердо, Барков), 48:13;
2:2 — Ватрано (Марчмент, Коннотон), 50:13;
2:3 — Фёгеле (Песке), 54:05;
3:3 — Хёрнквист (Уигар), 58:06;
3:4 — Нечас, 65:00.