«Каролина» Свечникова в серии буллитов обыграла «Флориду»

«Флорида Пантерз» проиграла «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя — 3:3. В овертайме шайбы заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась «Каролина». Победный бросок нанес Мартин Нечас.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в основное время отличился голевой передачей, а в серии буллитов не смог реализовать свой бросок.

Ранее сообщалось, что четверо россиян попали в список лучших бомбардиров за один сезон в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» — »Каролина Харрикейнз» — 3:4 (Б)

0:1 — Трочек (Хэмилтон, Свечников), 17:38;

0:2 — Бин (Песке, Нечас), 41:30;

1:2 — Хёрнквист (Юбердо, Барков), 48:13;

2:2 — Ватрано (Марчмент, Коннотон), 50:13;

2:3 — Фёгеле (Песке), 54:05;

3:3 — Хёрнквист (Уигар), 58:06;

3:4 — Нечас, 65:00.