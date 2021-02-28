Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил 47 голов в 47 матчах чемпионата Италии.

Форвард смог отличиться в матче 24-го тура Серии А против «Вероны» (1:1). Этот гол стал для форварда 47-м в 47-ми матчах.

Таким образом, Роналду возглавил гонку бомбардиров чемпионата Италии. Он забил 19 мячей за 20 встреч в Серии А.

По итогам поединка с «Вероной» туринская команда осталась на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 46 очков.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» упустил победу над «Вероной» в Серии А.