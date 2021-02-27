Тарасова не поняла причину истерики у Косторной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы в соревнованиях женщин-одиночниц в финале Кубка России.

По ее словам, действующая чемпионка Европы Алена Косторная получила объективные оценки со стороны судейской бригады.

«Камила Валиева — первая! Оценю ее прокат очень высоко. Если говорить о Косторной, то вы ее спросите.

Что она плачет? Она шестая, что не так? Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то все равно была бы шестой», — заявила Тарасова «СЭ».

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко усомнился в способности Алены Косторной чисто исполнить произвольную программу в финале Кубка России.