Лыжник Устюгов больше не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе
Вадим Балканов
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Российский лыжник Сергей Устюгов больше не выступит на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Устюгов отказался завтра бежать командный спринт. Он завершил выступление на мировом первенстве.
1 марта он уже едет домой, его беспокоит нога», — заявила Вяльбе.
Напомним, что в классическом спринте Устюгов показал пятое время.
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