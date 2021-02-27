Тренер сборной России прокомментировал победу Большунова на ЧМ-2021
Вадим Балканов
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на чемпионате мира 2021 года в скиатлоне.
По его словам, успех отечественного атлета в этой гонке был ожидаем.
«Конечно, мы ждали такого результата! Зачем выходить на старт без мыслей о победе? Александр блестяще провел гонку, разложил все по полочкам.
Такие победы дорого стоят. Саша был один против всех, это просто шикарно», — сказал Бородавко в интервью «СЭ».
Ранее сообщалось, что Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате мира по лыжным гонкам.