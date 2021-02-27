Российская лыжница Наталья Непряева объяснила свою неудачу в скиатлоне на чемпионате мира, передает РИА «Новости».

Россиянка оказалась 16-й, уступив победившей Терезе Йохауг +2:04.30.

«Действительно, меня «накрыло» на втором круге, потому что пока я не готова навязать борьбу, скажем так, я переоценила свои силы. Вторую часть классикой меня «поднакрыло», — заявила лыжница.

Стоит отметить, что Непряева в январе получила серьезную травму на этапе Кубка мира — она сломала пальцы руки. Лыжница форсировала подготовку ради выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ, две россиянки — в топ-10.