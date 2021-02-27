Пилот «Мерседеса» Хэмилтон высказался о социальном неравенстве

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с социальным неравенством.

Британский гонщик поддерживал акцию Black Lives Matter, которая появилась после того, как в США был убил Джордж Флойд, который скончался в результате действий полицейских. Хэмилтон вставал на колено перед каждой гонкой «Формулой-1» в прошлом сезоне.

«Проблема неравенства остается и в нашем спорте, и во всем мире. Нам все еще нужны перемены. Мы должны продолжать стремиться к равноправию для всех, чтобы и дальше видеть изменения в мире. Пока в моих легких есть воздух, я буду бороться за изменения», — написал гонщик в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что руководитель «Хааса» жестко отчитал Мазепина за скандальное видео.