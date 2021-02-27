Стали известны новые подробности состояния попавшего в ДТП Тайгера Вудса

Американский гольфист Тайгер Вудс успешно прошел процедуры после перевода в медицинский центр Cedars-Sinai.

«Процедуры прошли успешно, сейчас Тайгер восстанавливается и находится в хорошем настроении. Тайгер и его семья хотят поблагодарить всех вас за невероятную поддержку и теплые сообщения, которые поступают в течение этих дней», — говорится в заявлении, опубликованном на странице спортсмена в Twitter.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Спортсмен получил множественные травмы ноги, ему была проведена операция.

Ранее шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вилануэва раскрывал подробности автомобильной аварии с участием Вудса.