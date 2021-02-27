«Миннесота» показала гол Капризова и призналась в любви к россиянину
Антон Борисов
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«Миннесота Уайлд» отреагировала на гол форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
«Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!» — написала пресс-служба команды в Twitter, опубликовав гол россиянина.
В дебютном сезоне в НХЛ Капризов принял участие в 17 матчах. В его активе 16 (5+11) очков при показателе полезности +7.
Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Ранее сообщалось, что Капризов установил уникальный для «Миннесоты» рекорд.
UNREAL KIRILL. WE LOVE THIS GUY https://t.co/sukd4SFqKq— Minnesota Wild (@mnwild) February 27, 2021