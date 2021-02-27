Тренер сборной Норвегии: с Большуновым будет страшно иметь дело в других гонках

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от выступления россиянина Александра Большунова на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Специалист заявил, что не считает блефом информацию о том, что россиянин простудился перед стартом первенства. По мнению тренера, в данной ситуации четвертое место Большунова в спринте выглядит еще более впечатляющим.

«Думаю, он хочет завоевать медаль так же, как и все остальные. Я впечатлен, что он стал четвертым в самой слабой для себя дисциплине. С ним будет страшно иметь дело в других гонках», — цитирует Носсума Dagbladet.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее шведский журналист раскритиковал Большунова за отказ общаться с прессой.