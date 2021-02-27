Вяльбе объяснила выбор составов на скиатлон на чемпионате мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила выбор составов национальной команды на скиатлон на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Функционер заявила, что в тренерском штабе была большая дискуссия.

«Выбирали между Спицовым и Беловым. Тренеры пытались побороться с полчасика за своих спортсменов, но я выдвинула такое решение. Мы раньше договаривались, чтобы дать каждому из ребят пробежать хотя бы одну гонку на чемпионате мира», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее определился состав российских команд на вторую гонку на чемпионате мира.