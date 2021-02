Российский голкипер «Вашингтона» вновь переведен в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отправил вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб «Херши Беарс», сообщается на странице команды в Twitter.

Россиянин уже выступал в нынешнем сезоне в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Он принял участие в трех матчах, в которых отразил 85,9% бросков.

В НХЛ он провел две встречи. В среднем за игру он отразил 86,8% бросков.

В январе Самсонов заразился коронавирусом. Он, а также его одноклубники Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были включены в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $100 тыс.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» отправил голкипера Самсонова в фарм-клуб.

#Caps re-assign goaltender Ilya Samsonov from Taxi Squad to the Hershey Bears (AHL)