Адвокат рассказал, чего может добиться Панарин в суде против Назарова

Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию, в которую попал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. 22 февраля хоккейный тренер Андрей Назаров, который во времена работы в подольском «Витязе» был наставником Панарина, обвинил хоккеиста в избиении 18-летней девушки. По словам специалиста, инцидент якобы произошел в 2011 году. Позднее Назаров вновь повторил свои обвинения в адрес спортсмена.

Жорин, оценивая данную ситуацию, считает, что Панарин может подать в суд на Назарова за клевету. При этом адвокат подчеркнул, что в этом деле есть некоторые принципиально важные детали, которые влияют на итоги следствия.

«Есть большая разница между клеветой и распространением недостоверной и порочащей информации. В УК есть статья 128.1 «Клевета», а в ГК есть статья 152 «Защита чести и достоинства». Смысл у них практически одинаковый, но разница в умысле. Если человек знал, что эта информация не соответствует действительности, но он высказался, то это уголовное наказание. Если он был уверен, что это правда, а потом это оказалось не так, то это гражданский иск», — приводит слова Жорина Sport24.

Адвокат также подчеркнул, что стороне Панарина будет «очень сложно без подключения какого-то ресурса» доказать умысел в действиях Назарова и привлечь его к ответственности по уголовной статье. По словам Жорина, хоккеист может подать гражданско-правовой иск и выиграть дело, обязав Назарова выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.