Состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию будет объявлен 1 марта
Антон Борисов
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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда будет объявлен состав сборной на чемпионат мира 2021 года.
«В понедельник, 1 марта, состав национальной команды будет объявлен», — цитирует Горшкова РИА «Новости».
Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Пока на турнир отобрались чемпионы России Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова / Иван Букин.
Ранее чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева оценила свои шансы на попадание на мировое первенство 2021 года.