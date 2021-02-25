Жириновский выступил против ЧМ в Катаре после новостей о гибели рабочих

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский критически отнесся к новостям о количестве погибших рабочих во время подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре, который запланирован на 2022 год. По сведениям The Guardian, за десять лет на территории страны скончались почти 7 тыс. мигрантов.

По мнению Жириновского, на этот факт следует обратить внимание правозащитным организациям.

«Рабочим приходилось трудиться от зари до зари в тяжелейших антисанитарных условиях, с плохим питанием. Тем не менее, нужно сказать, что эта проблема создана на ровном месте, и кардинальное решение у нее только одно — южные страны с адским климатом не должны участвовать в жеребьевке на проведение чемпионатов мира, чтобы не подвергать угрозе жизни рабочих и спортсменов. А для спортивных соревнований есть регионы с умеренным климатом — Европа, Северная Азия.

Никакой дискриминации в этом решении нет. Это простая география. Почему люди должны погибать из-за того, что кому-то захотелось провести у себя какой-то чемпионат?» — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира — 2022 планируется провести при полных трибунах.