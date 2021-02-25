Большунов получил штраф и испытательный срок за наезд на финского лыжника

Стало известно, какое наказание было применено к российскому лыжнику Александру Большунову за стычку с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

По словам президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, 24-летнему спортсмену назначен штраф в размере ₣2 тыс. (за работу комиссара) и испытательный срок на пять стартов — то есть на весь чемпионат мира. Если один из пунктов испытательного срока будет нарушен, то Большунов автоматически не будет допущен до следующих двух турниров.

«Для всех это странно, и для нас тоже. Плюс процедура вынесения данного решения была с огромными недочетами, ошибками. Мы с этим решением не согласились и отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) и вышестоящие инстанции. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он на самом деле должен быть аккуратнее. Жюри может что угодно придумать под словом «блокировка», — произнесла Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Большунов простудился перед чемпионатом мира в Оберстдорфе.