«Монреаль» уволил главного тренера Клода Жюльена

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» объявил об уходе Клода Жюльена с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте канадцев. Помимо Жюльена, в отставку подал и его помощник Кирк Мюллер. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Доминик Дюшарм.

«Искренне благодарен Клоду и Кирку за их вклад в нашу команду. Уважаю их. В Дюшарме вижу очень многообещающего тренера. Думаю, он привнесет новую энергию, и наша команда сможет добиться хороших результатов. Пришло время перемен», — сказал генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен.

Клод Жюльен возглавлял «Канадиенс» с 2017 года. Также он работал в клубе в период с 2002 по 2006 год. После 18-ти матчей текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» занимает четвертое место в Северном дивизионе. В последних шести матчах команда потерпела пять поражений.

