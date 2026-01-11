В Китае с начала года арестовали уже двух россиян за курение в самолете

Посольство РФ сообщило об арестах двух курящих россиян на авиарейсах в КНР

В первые семь дней 2026 года в Китае были арестованы двое граждан России за курение на борту самолета. Об этом сообщило посольство РФ в КНР в своем официальном Telegram-канале.

В дипмиссии уточнили, что подробности инцидентов пока не раскрываются. При этом представители посольства напомнили, что в соответствии с законодательством Китая на борту воздушных судов строго запрещено курение, включая использование электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака.

Как подчеркнули в диппредставительстве, запрет действует на всех этапах полета — во время стоянки, взлета, крейсерского полета и посадки — и распространяется на все зоны самолета, включая туалеты.

В посольстве также отметили, что нарушение этого правила считается серьезным правонарушением. Оно может повлечь административный арест сроком от пяти до 15 суток, крупный штраф, а также внесение в «черный список» недобросовестных пассажиров. В результате нарушителям может быть запрещено пользоваться услугами китайских авиакомпаний на срок до одного года.

Ранее женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась» в полете и решила покурить.