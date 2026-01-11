Мужчина пострадал в Запорожской области при атаке украинского беспилотника

В селе Верхняя Криница Запорожской области мужчина пострадал при ударе БПЛА

Мужчина пострадал в селе Верхняя Криница Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Пострадавшего мужчину 1972 года рождения госпитализировали в Васильевскую районную больницу. В каком он находится состоянии, не уточняется.

Всего, по словам губернатора, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре факта целенаправленной атаки ВСУ на населенные пункты Запорожской области. В селе Новоказанковатое под обстрел попала территория сельхоз предприятия. Повреждения получили комбайн и трактор.

В городе Васильевка дрон атаковал здание супермаркета, в результате чего была частично повреждена обшивка здания. Пострадавших нет.

10 января украинские беспилотники атаковали Воронеж. Повреждения получили более десяти многоквартирных домов, включая одно нежилое здание, столько же частных домов, гимназия и несколько административных сооружений.

Ранее олень попытался сбить дрон.