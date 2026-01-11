Размер шрифта
В Казахстане помиловали более двух тысяч человек к юбилею конституции

Brendan Smialowski/Pool/AP

Власти Казахстана освободили по амнистии более двух тысяч человек, включая женщин и несовершеннолетних, в связи с 30-летием конституции республики. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Казахстан» со ссылкой на КУИС МВД республики.

По данным ведомства, в общей сложности под амнистию попали 11 тысяч осужденных.

В июне 2025 года депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Николай Арсютин заявил, что к 30-летию конституции страны планируется амнистировать 15 тысяч заключенных, среди которых освобождению из мест лишения свободы подлежало порядка 4,2 тысячи человек.

Казахстанский парламентарий тогда отметил, что большинство из попавших под амнистию граждан страны смогут рассчитывать на помещение под пробационный контроль. В остальных случаях — на сокращение тюремных сроков.

30-летие конституции Казахстана отмечалось 30 августа 2025 года.

Ранее в Азербайджане выпустили тысячи людей из тюрем.

