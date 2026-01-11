«Оказываю давление»: Соболенко намекнула на свадьбу после победы в Брисбене

Теннисистка Соболенко намекнула бойфренду на свадьбу после титула в Брисбене

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире серии WTA-500 в Брисбене намекнула своему возлюбленному на свадьбу.

«Спасибо моему парню. Надеюсь, скоро я смогу называть тебя как-то иначе, да? Я просто оказываю дополнительное давление», — сказала Соболенко после матча в интервью на корте.

27-летняя Соболенко состоит в отношениях с 37-летним бразильским автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом с 2024 года.

В финале представительница Белоруссии одержала победу над украинкой Мартой Костюк. Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3. Соболенко сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Костюк подала навылет три раза, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать один брейк-пойнт из трех заработанных.

После турнира WTA-500 в Брисбене Соболенко отправится в Мельбурн на Australian Open, который она выигрывала в 2023 и 2024 годах. Старт первого Шлема сезона запланирован на 18 января.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

