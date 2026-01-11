Мошенник выманил у жительницы Забайкалья миллионы под видом инвестиций

В Забайкальском крае женщина потеряла 6,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, жительница Дульдургинского района на протяжении нескольких месяцев переписывалась с новым знакомым. За это время злоумышленник сумел выведать личную и финансовую информацию, а затем, воспользовавшись доверием, убедил женщину вложить все накопления в инвестиции, связанные с криптовалютой.

Когда потерпевшая попыталась вывести якобы полученный доход, инвестиционный сервис перестал работать, а мужчина прекратил выходить на связь. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

В МВД напомнили, что мошенники часто выстраивают дружеские или романтические отношения в сети, чтобы получить доступ к финансовым данным жертв и склонить их к участию в фиктивных схемах заработка. Полицейские рекомендуют насторожиться, если собеседник начинает интересоваться доходами или предлагает способы инвестирования, а также не доверять присылаемым фотографиям, которые могут быть частью легенды злоумышленников.

