В Запорожской области супермаркет подвергся атаке украинского дрона

Балицкий: дрон ВСУ нанес удар по супермаркету в Васильевке в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона нанесли удар по супермаркету в городе Васильевка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Частично повреждена обшивка здания, из граждан никто не пострадал», — отметил он.

Также, по словам Балицкого, в селе Новоказанковатое было атаковано сельскохозяйственное предприятие. Комбайн и трактор получили повреждения. Удалось обойтись без пострадавших, подчеркнул глава региона.

10 января губернатор Запорожской области заявил, что ВСУ в течение суток не менее 10 раз атаковали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Каменка-Днепровская, где после обстрела выявили повреждения частного жилого дома и газопровода.

В Васильевском муниципальном округе в результате удара беспилотника пострадал мужчина 1987 года рождения. Врачи оказали раненому необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожало.

Кроме того, атаки зафиксировали в районе города Мелитополя и Приазовского муниципального округа. Объекты гражданской инфраструктуры в Бердянске получили существенные повреждения, добавил Балицкий.

Ранее в Запорожской области во время атаки ВСУ пострадала женщина.