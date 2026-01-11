Пропавшего несколько дней назад в Кузбассе подростка нашли мертвым

Пропавшего несколько дней назад в Кузбассе 17-летнего подростка нашли мертвым

Пропавшего 17-летнего подростка из города Прокопьевска Кемеровской области обнаружили мертвым. Об этом сообщает региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Уточняется, что юноша пропал 9 января по дороге домой. В этот же день поисковикам поступила заявка от родственников пропавшего. После сбора информации отряд «ЛизаАлерт» запустил активный поиск.

«К сожалению, 10 января 2026 года <...> [он] был найден погибшим. Приносим искренние соболезнования родным и близким парня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в поиске пропавшего юноши участвовали 194 человека, включая местных жителей и сотрудников полиции.

В начале января в Забайкалье спустя сутки нашли 12-летнюю девочку, которая выносила мусор и пропала. Инцидент произошел в городе Могоча. В ведомстве уточнили, что девочку обнаружили, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с ней работают следователи. В СУ СК по Забайкальскому краю также сообщили о начале доследственной проверки по факту произошедшего.

Ранее российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу.