Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Пропавшего несколько дней назад в Кузбассе подростка нашли мертвым

Пропавшего несколько дней назад в Кузбассе 17-летнего подростка нашли мертвым
Telegram-канал «ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс»

Пропавшего 17-летнего подростка из города Прокопьевска Кемеровской области обнаружили мертвым. Об этом сообщает региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Уточняется, что юноша пропал 9 января по дороге домой. В этот же день поисковикам поступила заявка от родственников пропавшего. После сбора информации отряд «ЛизаАлерт» запустил активный поиск.

«К сожалению, 10 января 2026 года <...> [он] был найден погибшим. Приносим искренние соболезнования родным и близким парня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в поиске пропавшего юноши участвовали 194 человека, включая местных жителей и сотрудников полиции.

В начале января в Забайкалье спустя сутки нашли 12-летнюю девочку, которая выносила мусор и пропала. Инцидент произошел в городе Могоча. В ведомстве уточнили, что девочку обнаружили, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с ней работают следователи. В СУ СК по Забайкальскому краю также сообщили о начале доследственной проверки по факту произошедшего.

Ранее российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27593635_rnd_3",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+