Зять Арнольда Шварценеггера похвастался огромным портретом-подарком актера

Актер Крис Пратт заявил, что тесть Арнольд Шварценеггер подарил ему огромный портрет на Рождество. Его цитирует Page Six.

На портрете изображен сам Шварценеггер, а также его внуки. Картина достигает 2,5 метров в длину и 2 — в ширину.

«Его язык любви — это подарки, это точно. Он просто не скупится на подарки», — отметил Пратт. Актер добавил, что подарок станет отличным украшением в его доме с супругой Кэтрин Шварценеггер.

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера в ноябре 2024 года в третий раз стала матерью. Она родила сына от звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта, которого назвала Фордом. Пара также растит пятилетнюю Лайлу и трехлетнюю Элоиз.

Шварценеггер впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Первый разговор пары состоялся благодаря будущей теще артиста, которая представила их друг другу.

У зятя Шварценеггера также есть сын от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой развелся в 2017 году. Звезда «Стражей Галактики» воспитывает 13-летнего мальчика Джека и периодически делится снимками с ним в соцсетях.

