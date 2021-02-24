Вяльбе прокомментировала информацию о снятии Устюгова с ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о снятии Сергея Устюгова с чемпионата мира в немецком Оберстдорфе из-за травмы.

«Мы пока еще не знаем, будет ли Сергей участвовать на турнире. Объявим только после тренировки», — цитирует Вяльбе Sport24.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Устюгов не выступит на чемпионате мира.