Экс-тренер ЦСКА раскритиковал Влашича за нехватку лидерских качеств
Вадим Балканов
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко раскритиковал полузащитника Николу Влашича за нехватку лидерских качеств. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, 22-летний хорват является лидером команды на поле, однако в раздевалке ему этих качеств недостаточно.
Оного заявил, что с похожей проблемой сталкивается защитник Марио Фернандес, который не в состоянии «напихать» молодым футболистам.
Ранее экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о финансовых проблемах «Тамбова».