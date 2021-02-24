Быстров осудил молодых игроков за инфантильность

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в интервью Василию Конову поделился мнением о молодых игроках.

По его словам, современная молодежь затормозилась в развитии.



«Сейчас они 17-18 лет еще дети. Мне кажется, они немножко такие все... Да это телефоны, инстраграмы и тиктоки все портят. Раньше нечем было заниматься. А сейчас посмотреть – даже никаких усилий не надо, чтобы с девушкой познакомиться, просто щелкнул лайк, тебе ответный, и все!, — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин оценил перспективы «Тамбова» на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).