Американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC.

По информации источника, спасателям пришлось вытаскивать спортсмена с помощью спецтехники. Вудс был в автомобиле один. После аварии он был госпитализирован.

Отмечается, что машине был нанесен серьезный урон.

Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона «Формулы-1» и новичка «Альпин» Фернандо Алонсо сбила машина.

Tiger Woods was in surgery after suffering multiple leg injuries when an SUV he was driving crashed and rolled over in Los Angeles, authorities and his agent said. https://t.co/2ZdZiK1Hf7 pic.twitter.com/zf4AtdD1zY