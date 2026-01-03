Размер шрифта
Новости политики

В России рассказали о последствиях атаки США по Венесуэле для Москвы

Политолог Черняев: атака США по Венесуэле ставит под вопрос будущее инвестиций РФ
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Успешная смена власти в Венесуэле силами Соединенных Штатов ставит перед российским руководством ряд новых вызовов. Об этом заявил политолог Алексей Черняев в беседе с «Газетой.Ru».

«Для России — это ощутимая неудача, потому что правительство Мадуро так или иначе являлось российским партнером. В Венесуэлу шли российские инвестиции и там развивались российские проекты. Соответственно, судьба всего этого находится под очень большим вопросом», — пояснил политолог.

Кроме того, если американцам действительно удалось сделать то, о чем они говорят, то их переговорная позиция в рамках украинского урегулирования усилится, заключил Черняев.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в России рассказали, стоит ли ждать повторения Вьетнама в Венесуэле.

