Трамп заявил, что у него «не будет проблем» из-за захвата Мадуро

Трамп заявил, что из-за нефти проблем от Китая на фоне захвата Мадуро не будет

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что у него не будет проблем с Китаем после захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку Пекин «получит нефть».

При этом министерство иностранных дел КНР сообщило, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Пекин призвал Вашингтон соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран.

В ходе выступления глава Белого дома рассказал, что общался с главой Венесуэлы неделю назад и призывал его добровольно сдаться.

