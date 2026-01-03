Размер шрифта
Трамп раскрыл планы по вовлечению США в нефтяной сектор Венесуэлы

Трамп заявил, что США будут сильно вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что американская сторона будет «сильно вовлечена» в работу нефтяного сектора Венесуэлы.

«Я ожидаю, что мы будем очень сильно вовлечены в него, вот и все», — заявил он.

Глава Белого дома добавил, что у него не будет проблем с Китаем после захвата Мадуро, поскольку Пекин «получит нефть».

При этом министерство иностранных дел КНР сообщило, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Пекин призвал Вашингтон соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран.

В ходе выступления американский лидер рассказал, что общался с главой Венесуэлы неделю назад и призывал его добровольно сдаться.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп заявил, что США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы. 

