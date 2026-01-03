В России рассказали, стоит ли ждать повторения Вьетнама в Венесуэле

Соединенные Штаты ограничатся быстрой и результативной атакой и не будут разворачивать крупномасштабную военную операцию в Венесуэле. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Малек Дудаков.

«Крупномасштабная операция могла бы привести к партизанской войне и огромным потерям у американских военных в рамках войны в джунглях. То есть это, по сути, мог бы стать сценарий «Вьетнам 2.0». Именно поэтому Трамп хочет за счет шокового сценария добиться максимального эффекта», — заявил «Газете.Ru» американист.

Он пояснил, что Штаты давно хотели избавиться от режима Николаса Мадуро, так как он был максимально несговорчивым партнером. К тому же Белый дом стремится организовать передачу всех нефтяных концессий американским корпорациям на выгодных условиях, именно для этого им и нужна подобная операция, заключил Дудаков.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

