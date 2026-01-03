Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В России рассказали, стоит ли ждать повторения Вьетнама в Венесуэле

Политолог Дудаков: крупная операция США в Венесуэле приведет к сценарию Вьетнам 2.0
Matias Delacroix/AP

Соединенные Штаты ограничатся быстрой и результативной атакой и не будут разворачивать крупномасштабную военную операцию в Венесуэле. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Малек Дудаков.

«Крупномасштабная операция могла бы привести к партизанской войне и огромным потерям у американских военных в рамках войны в джунглях. То есть это, по сути, мог бы стать сценарий «Вьетнам 2.0». Именно поэтому Трамп хочет за счет шокового сценария добиться максимального эффекта», — заявил «Газете.Ru» американист.

Он пояснил, что Штаты давно хотели избавиться от режима Николаса Мадуро, так как он был максимально несговорчивым партнером. К тому же Белый дом стремится организовать передачу всех нефтяных концессий американским корпорациям на выгодных условиях, именно для этого им и нужна подобная операция, заключил Дудаков.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в России рассказали о заговоре против Мадуро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27555139_rnd_3",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
7 игр, которые прокачают навыки для бизнеса или карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+