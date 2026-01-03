В иностранном клубе пожелали России возвращения на международную арену

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин пожелал России возвращения на международную арену, передает Sport24.

«Надеюсь, не только футболисты, но и все российские спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях, которые проводятся в мире», — сказал Константин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

Ранее ветеран московского «Динамо» рассказал, вернут ли российский футбол на международную арену.